Tiskanim računom se bliža konec: izdaja le še na zahtevo posameznika

Na težave, ki bi ob tem lahko nastale, opozarja Matjaž Jekin iz Zveze potrošnikov Slovenija: "Potrošnik ne more vedeti, ali je trgovec spoh izdal račun in ali je račun šel preko davčne blagajne. Tukaj lahko pride tudi do zlorab." Kljub temu pa Furs zagotavlja: "Ne, sistema ponudniki ne bodo mogli izkoristiti, kajti še vedno bodo morali vsak račun, ne glede na to, b ali ga bodo fizično izročili potrošniku, potrditi preko davčne blagajne," je jasen Glavač.

Boj proti davčnim utajam je bil tako povezan z obveznim izdajanjem in tiskanjem računov, od sobote naprej pa se obetajo spremembe: "Ponudnikom blaga in storitev ne bo potrebno izročiti papirnatega obrazca končnemu potrošniku, torej strankam, če tega ne bodo želeli," pojasnjuje Glavač.

Vsem znani slogan Vklopi razum, zahtevaj račun in zbiranje računov za visoke denarne zneske je bila pred nekaj leti velika slovenska akcija. Stojan Glavač s Finančne urpave RS (Furs) je leta 2016 povedal: "S to nagradno igro želimo na prijazen način spodbujati ljudi, da sodelujejo pri odpravljanju sive ekonomije."

Na finančnem ministrstvu pravijo, da je do novosti prišlo, ker smo v digitalni dobi in so vsi računi potrjeni preko davčne blagajne in s tem dostopni nadzoru Finančne uprave. "Pa tudi iz ekološkega vidika, saj gre za papirnate račune," še dodaja Glavač.

Vsako leto je namreč izdana in natisnjena skoraj milijarda računov. To pomeni dva do tri milijone na dan, kar je okvirno 450 kilometrov natisnjenih računov. Kljub temu pa se na Zvezi potrošnikov z odlokom ne strinjajo: "Taka rešitev po našem mnenju ni ustrezna, ker se lahko dejansko zgodi, da potrošniki ostanejo brez računa," opozarja Jekin.

Več zasebnikov pa ponuja aplikacije, kjer je možno račun pridobiti v digitalni obliki, kar je priročno. "Ne sme pa se zgoditi, da potrošnik iz trgovine stopi brez vsega, sploh če bi plačal z gotovino. Takrat dejansko nima nobene možnosti dokazovati prodajalcu, kaj je kupil in kdaj," še dodaja Jekin.

Pri garancijah, reklamacijah in vrnitvah zato Glavač svetuje: "V tem primeru bi bilo vsekakor koristno, da za namen garancije zahteva račun."

Težava je le ta: "Ko bo potrošnik nekaj kupil, v tistem trenutku ne bo pomislil, da potrebuje račun in za kaj ga potrebuje," pravi Jekin in meni: "Na potrošnikih je že tako preveliko breme."

Zdi se, da bo zaradi novega odloka prišlo do kar nekaj zmede, ne glede na to pa bo zagotovo bolj varno, da morda pri nakupu recimo elektronske vinjete zahtevate natisnjen račun.