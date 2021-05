Tisoče Britank zahteva opravičilo premierja Borisa Johnsona

Mnogi Otočani, posebno mlajši in mladi, zgroženo spremljajo njim nepoznano zgodbo iz ne tako oddaljene preteklosti: o tisočih Britankah, ki so jih oblasti prisilile, da so se odpovedale svojim otrokom oziroma pristale na prisilno posvojitev. O tej zgodbi se po zelo dolgem času spet govori, ker številne od teh žensk, ki so se morale svojim otrokom odpovedati zato, ker so bile neporočene, zahtevajo opravičilo premierja Borisa Johnsona.

