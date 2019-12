Tisoče kilometrov do pekla in naprej v 'evropski raj'

V torek naj bi začeli prazniti zloglasno migrantsko taborišče Vučjak v Bosni in Hercegovini, kjer brez tekoče vode, brez elektrike, v blatu in v razpadajočih šotorih skorajda pod milim nebom trenutno biva okoli 700 migrantov. Da je Vučjak zaradi takšnih razmer sramota v osrčju Evrope, že nekaj časa zelo glasno opozarjajo tudi mednarodne organizacije, kot sta denimo Svet Evrope in Združeni narodi.

Migranti, ki so v Vučjaku, imajo za seboj več tisoč kilometrov dolgo pot, za katero upajo, da je pot v novo življenje. Večinoma prihajajo iz Pakistana, Afganistana, Alžirije, Bangladeša, Sirije, Iraka in Irana, pot pa jih potem iz Turčije vodi preko Grčije, Severne Makedonije v Srbijo in od tam čez vzhodno bosansko mejo v Bosno in Hercegovino.

Druga pot, po kateri prihajajo, jih vodi iz Turčije preko Grčije, v Albanijo, Črno Goro in v Bosno in Hercegovino.

Iz taborišča Vučjak jih do Hrvaške loči le še 30 kilometrov poti. Cilj vseh je isti – razvite države Evropske unije. In na Hrvaškem jih v zadnjem času pričaka tudi vse več policijskega nasilja.