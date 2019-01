Tisoči v Beogradu pozivali k aretaciji morilca politika kosovskih Srbov Ivanovića

V središču Beograda se je zbralo več tisoč ljudi, ki so pozivali k aretaciji morilca in naročnika umora ubitega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića. Po letu dni še vedno ni znano, kdo je ubil politika.

Demonstranti so pozivali k aretaciji morilca in naročnika umora politika, ki je bil ubit pred letom dni v Kosovski Mitrovici. FOTO: AP

Udeleženci shoda v spomin na ubitega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića so nosili sveče in transparent "nas je kljub vsemu več". Sveče so prižgali pred pravoslavno cerkvijo svetega Save, poroča STA. Demonstranti so pozivali k aretaciji morilca in naročnika umora politika, ki je bil ubit pred letom dni v Kosovski Mitrovici.

Organizatorji shoda so nov protest napovedali za soboto v Beogradu.

Po letu dni še vedno ni znano, kdo je ubil politika "Nisem problem jaz kot osebnost, temveč to, da govorim resnico. Če ne ukrepate, potem glejte nasilje. Ljudje so prestrašeni in razumem jih, a nihče nima pravice s svojim strahom ogroziti prihodnosti drugih. Uprite se, nas je kljub vsemu več," so izjave ubitega politika, ki jih je ob začetku shoda prebral srbski igralec Branislav Trifunović. Igralec je še opozoril, da po letu dni še vedno ni znano, kdo je ubil Ivanovića in kdo je naročil njegov umor.

FOTO: AP

Na slovesnosti tudi srbski državni vrh Pred shodom je v cerkvi svetega Save potekala spominska maša, ki se je je udeležil srbski državni vrh, tudi predsednik Aleksandar Vučić in premierka Ana Brnabić. V Kosovski Mitrovici pa so se obletnice umora v sredo spomnili s prižiganjem sveč na kraju, kjer je bil ubit Ivanović. Kot poroča Radio-televizija Srbije se je slovesnosti udeležila tudi družina pokojnika, njegova žena Milena Ivanović je s sinom v njegov spomin prižgala svečo, srbski politik Marko Đurić pa je izpostavil, da ne bodo odnehali od iskanja pravice v tem primeru:"Oliverja se vsi spominjamo s pieteto in žalostjo, za vse nas pa je njegov umor velika tragedija, ki je globoko pretresla našo državo." Dodal je, da bodo naredili vse, da najdejo storilce, a da bodo pri tem zaščitili dostojanstvo pokojnega.

Ivanovića so iz mimo vozečega avtomobila 16. januarja lani z več streli ubili neznanci pred sedežem njegove stranke v Mitrovici.