Tisoči v Glasgowu podprli neodvisnost Škotske

To je njen prvi govor na kakem zborovanju za neodvisnost od leta 2014, ko je sodelovala v kampanji pred referendumom o neodvisnosti, na katerem je proti neodvisnosti glasovalo 55 odstotkov volivcev. Leta 2106 je nato na referendumu o brexitu 62 odstotkov škotskih volivcev podprlo, da Velika Britanija ostane v Evropski uniji, kar je njeno stranko spodbudilo k pozivom za nov referendum o neodvisnosti.

Referendum želijo izvesti leta 2020

Pred današnjim nastopom je Sturgeonova napovedala, da bo še pred božičem uradno prosila britanskega premierja, kdorkoli to bo, da škotskemu parlamentu dovoli pripravo novega referenduma o neodvisnosti, ki ga želijo izvesti v letu 2020.

Pred današnjim zborovanjem je tudi izpostavila, da so decembrske volitve priložnost za Škotsko, da se izogne brexitu in vzame prihodnost v svoje roke.

Nedaleč od zborovanja se je zbralo več deset ljudi, ki nasprotujejo neodvisnosti Škotske. Pripravi referenduma nasprotujejo konservativci in liberalni demokrati, vodja laburistov Jeremy Corbynpa je danes dejal, da nov referendum "ni zaželen ali potreben" in da bi škotska neodvisnost pomenila velikanki razkorak med tem, kar Škotska pobere z davki in kaj potrebujejo njeni prebivalci. Meni, da bi laburistična britanska vlada vzpodbudila gospodarstvo Škotske, tako da bi se revščina zmanjšala, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.