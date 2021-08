'Tisto, kar nas ščiti pred okužbo, so protitelesa'

Pri nekaterih, ki se za cepljenje še vedno ne želijo odločiti, se poraja vprašanje, zakaj se cepiti, če to ne zagotavlja, da za koronavirusom ne bomo zboleli. Od vsega začetka je namreč jasno, da cepiva, ki jih uporabljamo za zaščito pred covidom-19, niso 100-odstotna, pojasnjuje stroka. A dejstvo je, da je število cepljenih obolelih in tudi hospitaliziranih po podatkih NIJZ neprimerljivo manjše od števila necepljenih. Cepivo namreč pri večini preprečuje hujši potek bolezni in smrt, poudarjajo.

