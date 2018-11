Kongresnica, ki nima denarja za selitev, pa dve muslimanki in kongresnik slovenskega rodu, čigar družina je volivce rotila, naj ga ne podprejo. So vmesne volitve v resnici sploh Trumpov poraz? Volitve so prinesle tudi nekaj rekordov, med njimi največ izvoljenih žensk in najmlajšo kongresnico v zgodovini ZDA, izstopa pa tudi mama, ki je kandidirala zaradi ubitega sina.

Iz 24UR ZVEČER: So vmesne volitve napoved za ponovno Trumpovo zmago?

Iz 24UR ZVEČER: So vmesne volitve napoved za ponovno Trumpovo zmago?

Iz 24UR ZVEČER: So vmesne volitve v resnici sploh Trumpov poraz?

Iz 24UR ZVEČER: So vmesne volitve v resnici sploh Trumpov poraz?

Lucy McBath je bila stevardesa in mama najstnika. Usodni večer je spremenil njeno življenje. Napadalca naj bi zmotila preglasna glasba v avtu mladih fantov in streli so bili usodni za sina McBathove. "Tisto, kar sem videla v svojem sinu, sem zdaj postala jaz," pravi Lucy McBath, ki je svojo žalost obrnila v uspešno politično kampanjo. Zdaj bo McBathova članica novega kongresa, ki po zadnjih volitvah nasploh postaja bolj podoben Ameriki. Med drugim so volivci na Kapitolski grič prvič poslali dve muslimanki. "To je bil moj čas, da kandidiram in ne sedim ob strani," pravi Rashida Tlaib, ena od njiju. "Torej sem kandidirala."

"Tisto, kar sem videla v svojem sinu, sem zdaj postala jaz," pravi Lucy McBath. FOTO: AP

V kongresu se ji bo pridružila nekdanja begunka iz Somalije Ilhan Omar: "Veselim se, da bom šla v Washington, da bom imela priložnost, da se pridružim raznoliki, pogumni in napredni kongresni skupini." Kot demokratična socialistka pa je najbolj progresivna kandidatka in hkrati največja zvezda med novinci tista, ki bo tudi najmlajša kongresnica v zgodovini. Alexandria Ocasio Cortez je še nedavno stregla v newyorški restavraciji, zdaj se zavzema za dvig minimalne plače in dostopno zdravstvo za vse. "To ni kampanja ali volilni dan, gre za gibanje. Obsežno gibanje za družbeno, ekonomsko in rasno pravičnost," je povedala Ocasio Cortezova. Novi kongres se sestane januarja, Cortezova pa pravi, da že varčuje, da bo imela denar za selitev in najem stanovanja v prestolnici.

Alexandria Ocasio Cortez je še nedavno stregla v newyorški restavraciji. FOTO: AP

Tam bo v na novo demokratskem predstavniškem domu sedelo rekordno število, več kot sto žensk, med njimi prvič tudi dve predstavnici staroselcev. Medtem pa milijoni volivcev še ne vedo, kdo jih bo zastopal, saj se Floridi obeta ponovno štetje. Za prevare ni nobenega dokaza, so pa volitve za senat in guvernerja tako tesne, da resnično šteje vsak glas. Tako kot v Georgiji, ki bi lahko dobila prvo temnopolto guvernerko. Stacey Abrams, kandidatka za guvernerko v Georgiji, je prepričana: "Nekateri so zelo trdo delali, da bi nam odvzeli naš glas. Da bi nas prestrašili in zmotili." Niso pa se dali motiti volivci kongresnika Paula Gosarja iz Arizone, kljub nenavadni volilni kampanji, v kateri se je združila kar Gosarjeva družina. Šest njegovih bratov in sester je namreč posnelo oglas, v katerem volivce prepričujejo, naj ne volijo Gosarja.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke