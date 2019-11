'To je bil izjemno velik tovornjak, most se je prelomil'

"Ocenjujemo, da je tehtal več kot 40 ton ali še več. To je bil izjemno velik tovornjak, most se je zlomil,"je povedal župan mesta Mirepoix-sur-Tarn Eric Oget.

"Če bi bil to voznik podjetja od drugod, bi razumel, ampak je bil od tukaj,"je še poudaril župan. Izrazil je začudenje nad tem, da je na most čez reko Tarn zapeljal s tovornjakom, težkim več kot 40 ton.

Zadnji pregled mostu decembra lani

Policija nadaljuje preiskavo ponedeljkove nesreče. Preučujejo predvsem fotografije, ki so jih v ponedeljek posneli potapljači. Tovornjak in avtomobil renault clio, ki sta padla v reko, bi lahko še danes potegnili na kopno.

V zrušenju mostu, ki je bil nazadnje v celoti obnovljen leta 2003, sta umrla voznik tovornjaka in 15-letnica, ki je bila z materjo v osebnem avtomobilu. Most so sicer nazadnje temeljito pregledali leta 2017, ko niso ugotovili nobenih "konstrukcijskih težav". Zadnji pregled pa so opravili decembra lani.