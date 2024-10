'To je zadnji žebelj v krsto fermentorja'

Zagotovo ste si med vročim poletjem, ki je za nami, privoščili tudi kakšno osvežilno pivo. Morda celo pivo kakšne od skoraj stotih malih pivovarn v Sloveniji. Festival Pivo in cvetje v Laškem pa fontana piva v Žalcu. Slovenci naj bi letno spili milijon in pol hektolitrov piva. Smo narod, ki obožuje to pijačo, veliko ga pridelamo tudi doma. A napovedani sveženj davčnih reform naj bi prinesel tudi dvig trošarin na alkoholne pijače, nad čimer pa mali pivovarji in GZS niso navdušeni. Skrbi jih, da ne bo to nov udarec za pivovarje.