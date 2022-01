Pred nami je pravo supervolilno leto, ki nas bo na volišča odpeljalo kar trikrat. Najprej nas konec aprila čakajo državnozborske volitve, jeseni bomo izbirali predsednika države, nato pa so na sporedu še lokalne volitve županov in občinskih svetnikov. In prav župani znajo biti trn v peti tudi kandidatom drugih volitev. Več kot 50 se jih je namreč na današnjem sestanku združilo v Klub neodvisnih županj in županov.