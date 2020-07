'To ni matura s popustom. To je bila matura, kot so bile mature do sedaj'

Korona-maturanti so prejeli rezultate mature. Čeprav so ti dijaki precejšen del priprav na maturo opravili od doma, pa pristojni pravijo, da so rezultati primerljivi s tistimi iz preteklih let. Vendar pa so morali pri matematiki kriterije spustiti, pri slovenščini pa so jih celo zvišali. Po podatkih Državne izpitne komisije je zlatih maturantov letos 280, diamantnih, tistih z vsemi možnimi točkami, pa 11.