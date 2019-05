38-metrski španski tobogan po številnih poškodbah zaprli dan po odprtju

Španske oblasti so bile prisiljene le dan po tem, ko so odprle novo turistično atrakcijo, preprečiti njeno nadaljno uporabo. V Costi del Sol, ki leži v španski Málagi , so namreč zgradili dolg in strm 38-metrski tobogan, ki med seboj povezuje ulici. Le dan po odprtju pa so morali zaradi poškodb uporabnikov tega zaradi varnostnih razlogov zapreti, poroča the Guardian.

38-metrski tobogan so zgradili kot turistično atrakcijo in tudi zato'da bi prebivalcem omogočili hiter način potovanja med ulicami'. Naklon doslej najdaljšega tobogana v Španiji je med 32 in 34 stopinjami.

Tobogan so odprli v četrtek, ampak so ga zaprli dan po tem, ko so se številni uporabniki pritožili nad poškodbami, ki so jih dobili med vožnjo. S pritožbami so zasuli tudi družbena omrežja. Oblasti so sporočile, da so podjetju, ki ga je izdelalo, naročile, da izvede temeljit varnostni pregled.

Ljudje niso spoštovali navodil za varno uporabo

Prav tako pa so opozorili, da bi ljudje morali spoštovati navodila za vožnjo in upoštevati, da je treba med vožnjo sedeti in ne ležati, počakati na vrsto itd.

Dodali so, da je več kot tisoč ljudi tobogan uporabilo pravilno in ti niso bili poškodovani. Ne glede na to pa so se oblasti iz varnostnih razlogov odločile za nov pregled, ljudje pa se sprašujejo o premišljenosti tovrstne investicije.

Na Twitterju se med drugim sprašujejo, kako dolgo bo trajalo, da se bo kakšen 'pijan turist' na toboganu smrtno ponesrečil, eden izmed uporabnikov pa je hudomušno pripomnil, da si zobozdravniki že manejo roke.