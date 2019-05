Toča pobelila Italijo, posamezni predeli Rima pod vodo

Hude nevihte so ta konec tedna v Italiji povzročile precejšnjo gmotno škodo, pod podrtimi drevesi pa sta umrla dva človeka. Posamezni predeli Rima so bili pod vodo. Po podatkih združenja italijanskih kmetov Coldiretti so vremenske ujme letošnjo pomlad povzročile že za več milijonov evrov škode v kmetijstvu.

Italijo so ta konec tedna prizadele hude nevihte, ki so povzročile precejšnjo škodo. Letališke steze na milanskem letališču Malpensa je danes prekrila toča, zato so morali več poletov preusmeriti na druga letališča. Letališče je bilo zaradi toče zaprto tudi včeraj. V bližnji Brescii sta v soboto dva človeka umrla pod podrtimi drevesi. Ker so temperature precej padle, je v Alpah na severu Italije padal sneg. Civilna zaščita je danes zaradi nevihtnega vremena za severni del italijanskega škornja razglasila alarm. Hitre vremenske spremembe in hladni valovi so v Italiji spomladi običajni, intenzivnost tokratnega slabega vremena pa je povezana s podnebnimi spremembami, je za italijanske medije ocenil meteorologAndrea Giuliacci.