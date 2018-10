Toča pobelila rimske ulice

Slabo vreme z močnim vetrom, nevihtami in točo je zajelo predvsem predele južne in osrednje Italije. Območje nizkega zračnega pritiska, ki se s severa Evrope premika proti jugu, je prineslo nenaden konec indijanskemu poletju na Apeninskem polotoku, temperature so v enem dnevu padle tudi za deset stopinj Celzija. Oddelek za civilno zaščito je razglasil oranžni alarm za celotno Kalabrijo, kjer so v nekaterih mestih celo ostale zaprte šole. Medtem je bil rumeni alarm razglašen za nekatere druge predele, tudi Sicilijo in Abruzzo, ki so nosili glavno breme nedeljskega ekstremnega vremena.