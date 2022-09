Toča usodna za 20-mesečno deklico, v Španiji takšnih padavin ni bilo že 20 let

Iz Španije poročajo o hudi uri, natančneje o desetih minutah ledene groze. Gromozanska toča, ki je v premer merila tudi več kot 10 centimetrov, je v sredo klestila po pokrajini Girona na severovzhodu Katalonije, za sabo pa pustila pravo razdejanje in celo terjala eno smrtno žrtev. Za posledicami udarca ledene krogle v glavo je umrla 20-mesečna deklica, še 50 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo o modricah in zlomih kosti. Toča je uničila tudi strehe, razbijala okna in trgala električne napeljave. Po navedbah lokalnih meteorologov takih padavin na tem območju ni bilo že 20 let.