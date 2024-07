Rešitev za varnost učencev tudi po sestanku v Brežicah še ni na vidiku

"Tresla se je gora, rodila se je miš." Tako bi lahko v enem stavku strnili sestanek v Brežicah na temo nasilnega incidenta na Osnovni šoli Velika Dolina. Dve uri in pol so skupaj sedeli predstavniki občine ter kar treh ministrstev: za izobraževanje, notranje zadeve ter delo, družino in socialne zadeve. In prišli do zaključka, da so hitre in sistemske rešitve nujne. Še vedno pa ni jasno, kaj bo z nasilnim učencem, ki že dlje časa na šoli povzroča težave.