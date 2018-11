Todorić: Osvojil bom oblast

Nekdanji prvi mož Agrokorja, nekoč najbogatejši Hrvat, Ivica Todorić se je danes, dan po tem, ko mu je milijon evrov odprlo vrata pripora, po obisku svojega zagrebškega frizerja z novo pričesko zmagoslavno postavil pred novinarje in dejal, da se bo udeležil volitev in "osvojil oblast". Zatem je odšel v bližnji park nahranit golobe, je na svoji spletni strani poročal časnik 24sata.

Na Todorićevo izjavo se je odzval hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković, ki je pred sejo ožjega kabineta hrvaške vlade na novinarsko vprašanje odvrnil, da lahko vsak, ki ni pravnomočno obsojen, kandidira na volitvah. Naj kandidira in bomo videli, kako se bo odrezal, je dodal minister.

Predsednik največje hrvaške opozicijske stranke SDP Davor Bernardić je Todorićevo napoved, da bo vstopil v politiko, ocenil kot "smešno". V pogovoru z novinarji je dejal, da bo zanimivo, kaj bo Todorić med sojenjem za domnevni kriminal v Agrokorju povedal o tajnih srečanjih s premierjem Andrejem Plenkovićemin ostalimi člani vlade. Bernardić pričakuje, da bo Todorić povedal, kdo so bili njegovi politični sponzorji.

Todorića hrvaško tožilstvo sumi, da si je skupaj s sostorilci iz blagajne Agrokorja na zasebne račune nakazoval milijonske zneske. Potem ko ga je Velika Britanija izročila Hrvaški, so ga priprli, v torek pa so ga proti plačilu varščine v višini milijon evrov izpustili in se bo branil s prostosti.