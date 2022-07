Turizem pomaga gospodarstvu, zagotavlja delo in delovna mesta. V Tolminu so v zadnjih letih našli nišo, ki s svojim ritmom polni nastanitve v mestu. Govorimo o petih glasbenih festivalih, ki imajo sicer že 20-letno zgodovino, a vsako leto postajajo bolj popularni, obiskani in razprodani. Zdaj pa so občinski možje pred nekaj dnevi sprejeli odlok, da se prihodnje leto izvzema območje Sotočja iz festivalskega prizorišča, torej ključni del območja ob sotočju Soče in Tolminke.