Tolpe izkoriščajo najstnike, ki postajajo vse bolj nasilni in brezkompromisni

Britanske nevladne organizacije so napovedale vojno uličnim tolpam, ki po Londonu sejejo strah in smrt. Samo v zadnjem letu so nasilne tolpe do smrti zabodle več kot 60 ljudi. Najbolj šokanten pa je podatek, da so člani tolp večinoma otroci in mladoletniki. Zato so v Londonu odprla več kot 20 varnih hiš, kamor se lahko zatečejo mladoletniki, ki se želijo rešiti iz kroga nasilja in kriminala.