Tom Brady ponovno dokazal, kje je njegovo mesto – na vrhu

Tom Brady je pri 43 letih že sedmič visoko dvignil lovoriko za najboljšo ekipo v ligi, kar pomeni, da nobena franšiza nima toliko šampionskih prstanov, kot jih ima izjemni podajalec. A se še ne namerava zaustaviti. Napovedal je, da bo lovoriko iskal tudi v naslednji sezoni, saj je letos znova dokazal, da je eden najboljših športnikov vseh časov. Bil je najboljši posameznik Super Bowla, to mu je uspelo že petič v karieri, prinesel pa je nepopisno veselje v Tampo na Floridi, kjer so na drugi naslov v zgodovini čakali dolgih 21 let.