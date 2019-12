Tomaž Berločnik očitke nadzornega sveta označil za neresnične

Nadzorni svet Petrola je na skupščini delničarjem pojasnil razloge za predčasno prekinitev mandata Tomažu Berločniku, Igorju Stebernaku in Roku Vodniku. Zavajajujoča priprava gradiva, napake v izračunih, ki bi privedle do dražjega zadolževanja Petrola, in kar milijardni načrt za investicije so bili razlogi za izgubo zaupanja v nekdanjo upravo. Tomaž Berločnik je očitke zavrnil kot neresnične.