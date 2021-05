Ljubitelji nogometne Lige prvakov boste kmalu prišli na svoj račun. V glavnih vlogah tekme pa Manchester City in PSG ter seveda tudi naš odlični komentator Tomaž Lukač, čeprav verjetno vsak od vas zase misli, da je najboljši. A eno je komentirati s kavča, drugo pa iz komentirnice. Aleksander Pozvek je to okusil na lastni koži. Težave so se pojavile že pri imenih igralcev.

