Tomičeva: EU ni zgrajena na krščanskih vrednotah, ampak antifašizmu

Tomičeva je dejala, da Evropska unija ni bila zgrajena na krščanskih vrednotah, ampak na antifašizmu: "Mislim, da je zgrajena na antifašizmu, ker smo po drugi svetovni vojni končno ugotovili, da je mir tisto, kar želimo obdržati znotraj EU."

Tomičeva je s tem zavrnila poglede "desno usmerjenih politikov", med drugim konkurenta med "špicenkandidati" Manfreda Webra. In pravzaprav vseh, ki ocenjujejo, da so bili ključni ustanovni očetje današnje Evropske unije globoko verni in so pri njeni gradnji izhajali iz krščanske demokracije.

Tomičevo so v pogovoru vprašali tudi ali meni, da bi morala Rusija Ukrajini vrniti polotok Krim, ki si ga je priključila leta 2014. Tomićeva dejala, da pravzaprav ne ve, kaj bi bila dobra rešitev, ker "je to njihova stvar". Nato pa dodala, da meni, "da bi morali ponoviti referendum".

Ob prvem referendumu so v Rusiji zagotavljali, da je večina podprla priključitev Rusiji. Referendum so za nezakonit ocenili tako v Ukrajini kot Evropi in ZDA.

Tomićeva je te dni svoja mnenja soočila tudi z drugimi vodilnimi kandidati osrednjih političnih strank.Soočenja so se udeležili še Frans Timmermans, Bas Eickhout, Guy Verhofstadt in Jan Zahradil, ni pa bilo Webra. Glavne teme soočenja so bili digitalna, trajnostna Evropa in prihodnost Evropske unije. Gledalce je s svojim nastopom najbolj prepričal kandidat socialistov Timmermans, ki je prejel kar 43 odstotkov glasov, sledil je kandidat Zelenih Eickhout, s 36 odstotki, Verhofstadt z devetimi, Zahradil s sedmimi in Violeta Tomič s petimi.