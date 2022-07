Zaradi suše presihajo tudi reke, zato imajo ribiči po celotni državi z reševanjem rib polne roke dela. Do množičnega pogina rib je zaradi pomanjkanja kisika v vodi ali pa morebiti tudi zaradi kemikalije, ki bi jo lahko nekdo spustil v vodo, prišlo v Ljubljani. Začelo se je pred 14 dnevi, takrat v Gradaščici, do še večjega pogina pa je ta konec tedna prišlo v Malem grabnu. Iz vode so potegnili približno tono in pol poginulih rib, ribiči pa pričakujejo, da jih bo naplavilo še več.