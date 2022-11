Tonin: 'Tudi političnim veteranom je treba reči ne'

Po referendumski nedelji, ki je bila za desno sredino nov velik poraz, se pritiski na desnem političnem polu na Janeza Janšo stopnjujejo. V Novi Sloveniji so namreč sklenili, da v vlado, ki jo bo vodil Janez Janša, ne gredo več. In da je on tisti, ki onemogoča desno sredinsko politiko, da bi ta lahko v prihodnosti še vodila državo. Kot je povedal predsednik stranke Matej Tonin, ljudje ne odločajo o vsebini, ampak se odločajo za ali proti Janezu Janši. Ta odgovarja na Twitterju. Na obračunavanje na desnici se je odzval tudi predsednik vlade Robert Golob.