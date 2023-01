Zaradi neobičajno visokih temperatur celo do 20 stopinj Celzija, ki so zajele velik del Evrope, je zaprta več kot polovica francoskih smučišč. Na smučišču Bjelašnica v Bosni in Hercegovini so obiskovalci na žaru obračali čevapčiče. Sneg pa iz dneva v dan kopni tudi na slovenskih smučiščih.