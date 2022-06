Torkovo neurje na Koroškem odneslo celo mostove

Tokrat je huda ura z močnimi vetrovi, ki so lomili drevja in električne napeljave, udarila predvsem severovzhod države. Voda je zalivala in uničevala vse, kar ji je prišlo na pot. Na Štajerskem so imeli v torek gasilci največ dela v Zrečah, Slovenskih Konjicah, Rogaški Slatini in v Slovenski Bistrici, na Koroškem pa je bilo najhuje v občini Mislinja, kjer je neurje z močnim vetrom in nalivi poplavilo več stanovanjskih in poslovnih objektov, poškodovalo številne lokalne ceste, narasla voda pa je odnašala celo mostove.