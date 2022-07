Tovarna iz pekla: nevzdržni pogoji za delavce

Na jugu Srbije v Nišu v tovarni več kot 2700 delavcev dela brez klime, zaposleni pravijo, da klime letos niso vklopili niti enkrat, pogoji za delo so nevzdržni. Podjetje je bilo tudi v preteklosti javnosti znano po slabih pogojih za delo, kot primer – delavci so nosili plenice, ker na stranišče niso smeli. Vodstvo tovarne v niškem obratu je delavcem sporočilo, da če koga moti, da so klimatske naprave izklopljene, naj gre domov. Verjetno bi marsikdo to naredil, a sta strah in skrb, kako bodo preživljali družine, močnejša in jih ob pomanjkanju drugih služb zadržujeta v tej in v drugih podobnih tovarnah na jugu Srbije.