Tovarna leta 2024 je podjetje Siliko: Vse se je začelo v garaži

Zgodba o uspehu, ki je v Sevnico prinesla nagrado za Tovarno leta 2024. Vse se je začelo leta 1984 na 30 kvadratnih metrih, ko je ambiciozni Janko Koprivec sestavil prvi stroj in začel s proizvodnjo kar v svoji garaži. In po 40 letih marljivega dela sedaj podjetje Siliko zaposluje več kot 800 ljudi. Poleg tovarne v Sevnici ima proizvodnjo še na Vrhniki, v Srbiji in v Nemčiji. Sicer pa je Siliko razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov, termoplastov in silikona, izdelujejo okoli 2000 različnih izdelkov in njihovih različic, od tega jih je tri četrtine za avtomobilsko industrijo. Velika verjetnost pa je, da se kakšen del iz njihove proizvodnje skriva tudi pri vas doma.