'Tovor, ki ga prevažajo ruske ladje v Severnem morju, pripoveduje zgodbo o dvolični trgovini'

Kljub sankcijam in embargu na rusko nafto in plin, ki jih je pred dvema letoma po ruski agresiji na Ukrajino uvedla tudi Velika Britanija, se ti dve dobrini v velikih količinah še vedno stekata v Evropo. In to zahvaljujoč Združenemu kraljestvu, kjer so se pred osmimi leti odločili, da zapustijo Evropsko unijo. Kako britanska podjetja pomagajo Kremlju služiti milijarde evropskega denarja s prodajo utekočinjenega plina in s tem financiranje vojne v Ukrajini, so razkrili preiskovalni novinarji na Otoku.