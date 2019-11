Tovornjak smrti: britanska policija poziva osumljena brata, aretacije tudi v Vietnamu

V Veliki Britaniji in Vietnamu potekata preiskavi glede 'tovornjaka smrti', ki so ga minulo soboto našli v Essexu. Britanske oblasti pozivajo brata, ki ju sumijo vpletenosti v tihotapljenje ljudi, naj se predata. Tudi vietnamske oblasti so prijele dva osumljenca. Medtem pa še vedno poteka identifikacija 39 žrtev, ki so jih našli v hladilni prikolici tovornjaka, večina naj bi bila prav iz Vietnama.

Policija je sporočila, da so v povezavi z najdbo tovornjaka z 39 trupli v Essexu aretirali tudi 23-letnega Eamona Harrisona. Moškega so po evropskem pripornem nalogu prijeli v irski prestolnici Dublin in ga že pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Preiskovalci pa medtem iščejo še druga dva osumljenca – brata Ronanain Christopherja Hughesa. Osumljenca so javno pozvali k predaji. Brata sumijo uboja in tihotapljenja ljudi. "Radi bi neposredno pozvali – Ronan in Christopher, predajta se policiji Severne Irske. Oba potrebujemo, da se predata in pomagata pri tej preiskavi," je dejal glavni inšpektor Daniel Stoten. Kot je še pojasnil, so s 40-letnim Ronanom že govorili po telefonu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vietnamski preiskovalci aretirali dve osebi Tudi v Vietnamu so tamkajšnji preiskovalci aretirali dve osebi v povezavi s "tovornjakom smrti", ki so ga našli v Essexu. Regionalna policija iz vietnamske province Ha Tinh je sprožila kriminalistično preiskavo o tihotapljenju ljudi, po tem ko je okoli 10 vietnamskih družin izrazilo skrb, da so med 39 mrtvimi, ki so jih našli v tovornjaku, tudi njihovi sorodniki. Poleg dveh aretiranih so vietnamske oblasti zaslišale še več oseb. Prav tako bodo pod drobnogled vzeli tudi podobne incidente, ki so se zgodili v zadnjih petih letih. Vietnamski premier Ngujen Suan Fuc je preiskavo dogodka zahteval 26. oktobra, tri dni po tem, ko so v zapuščenem tovornjaku našli trupla. Večina žrtev pri sebi ni imela nobenih dokumentov, kar britanskim oblastem močno otežuje njihovo identifikacijo. Med tiskovno konferenco je glavni inšpektor Martin Pasmore dejal, da skušajo žrtve prepoznati tudi s pomočjo tetovaž, znamenj in brazgotin. Prav tako pa si želijo sodelovanja z vietnamsko skupnostjo pri prepoznavanju žrtev, vendar pa se zavedajo, da to ne bo enostavno, saj se ti bojijo sodelovanja s policijo, zato zdaj skušajo postopoma pridobiti njihovo zaupanje.

Tovornjak s hladilno prikolico, v katerem je bilo 39 trupel, so našli prejšnjo soboto v industrijski coni v Essexu. FOTO: AP