Vse žrtve, najdene v tovornjaku, naj bi bile kitajski državljani

Belgijske oblasti so medtem izdale več podrobnosti o potovanju prikolice, ki je v Veliko Britanijo pripotovala ločeno od kabinskega dela tovornjaka. Preiskava je pokazala, da je prikolica v Zeebrugge prispela v torek popoldne ob 14.49 po lokalnem času in zapustila pristanišče še isti dan.

38 odraslih in enega najstnika so reševalci na kraju razglasili za mrtve. Policija je voznika tovornjaka, znanega kot Mo Robinson , aretirala. 25-letnik prihaja iz Portadowna iz Severne Irske. Na dveh naslovih je danes tam policija opravila hišni preiskavi.

Iz pisarne belgijskega javnega tožilca so sporočili, da še vedno ni jasno, kdaj in kako so se žrtve znašle v prikolici. V izjavi so še dejali, da tesno sodelujejo z britansko policijo, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo.

Policija je tovornjak skupaj s trupli včeraj popoldne prepeljala na drugo lokacijo, kjer bo dalje potekala preiskava. Izvršni direktor britanskega združenja cestnih prevoznikov Richard Burnett je po poročanju BBC dejal, da so žrtve našli v hladilni prikolici tovornjaka, v kateri so bile temperature lahko nižje od –25 stopinj Celzija. Razmere v notranjosti je opisal kot "popolnoma grozne".

Leta 2000 v tovornjaku našli 58 trupel kitajskih migrantov

Podoben primer so sicer v Veliki Britaniji obravnavali leta 2000, ko so v tovornjaku v mestu Dover našli 58 trupel kitajskih migrantov, ki so umrli zaradi zadušitve. Sodišče je voznika, državljana Nizozemske, spoznalo za krivega uboja. Tuji mediji so se ob tem spomnili tudi na odkritje na avstrijski avtocesti leta 2015, ko so oblasti našle 71 trupel.

Na pretresljivo odkritje so se odzvali tudi v irskem odboru za begunce. "Nobena oseba se ne sme znajti v razmerah, ko meni, da je njena edina izbira plačilo tihotapcem, da jo prevažajo na nevarnih in napornih potovanjih, brez zagotovil za njegovo varnost ali vedenja, kako se lahko konča njena pot."