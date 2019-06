Tožba proti vladi ZDA: FedEx ne želi biti 'policist' za Huaweijeve pošiljke

FedEx skuša poslovati v skladu s pravili in potem prihaja do napak. Nekdo je iz Velike Britanije poslal v ZDA telefon podjetja Huawei, FedEx pa ga je napačno vrnil pošiljatelju, ker ni šlo za uvoz iz Kitajske. Napako so popravili z opravičilom, ampak tožba izpostavlja takšne primere, ki ustvarjajo zmedo in gospodarsko škodo.

Minister za trgovino ZDA Wilbur Ross je nato skušal pojasniti, da pravila zahtevajo, da podjetje ne sme zavestno dostaviti zadev, ki so v nasprotju s pravili. Ne zahteva pa, da je podjetje policist oziroma da bi vedelo, kaj je v vsakem paketu.

To je slaba tolažba za FedEx, ki ga tako preganjata ameriška in kitajska vlada. Slednja je uvedla preiskavo, ker določeni paketi Huaweija niso bili dostavljeni. Tožba FedExa zahteva, da se naj s težavami, ki jih sama ustvari, ukvarja vlada ZDA.