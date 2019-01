Tožijo Trumpovo vlado, ker so ostali brez plače, sodnik jih je zavrnil

Zvezni sodnikRichard Leon je v Washingtonu zavrnil tožbo sindikata uslužbencev finančnega ministrstva ZDA in posameznikov, ki so v času zaprtja vlade prisiljeni delati brez plače. Konservativni sodnik je ugotovil, da bi ugoditev zahtevam tožnikov "povzročila kaos in zmedo".

Del ameriških ministrstev in drugih vladnih agencij je že od 22. decembra lani brez plače, ker jim predsednik ZDA Donald Trump ne bo dal denarja, dokler mu demokrati ne bodo dali sredstev za zid na meji z Mehiko. V petek je 800.000 javnih uslužbencev ostalo brez mesečne plače, od tega jih polovica mora delati, ostali so na prisilnem dopustu.

Tožniki so zahtevali, da Trumpova vlada tistim, ki so prisiljeni delati, zagotovi plače. Sodnik meni, da tako ne gre in da morajo dobiti plače vsi ali pa nihče. Gre sicer le za eno v vrsti tožb proti administraciji zaradi prekinitve financiranja agencij.

Trumpovi nasprotniki lahko to sodno mnenje sedaj izkoristijo za preprečitev poskusa delnega financiranja vlade za zmanjšanje politične škode, kar bo sicer slaba tolažba za ljudi brez plač.

Demokrati v predstavniškem domu potrjujejo predloge zakonov za obnovo financiranja, republikansko vodstvo senata pa se jih ne dotakne, dokler ne dobi zelene luči od Trumpa. Ta je ne bo prižgal, dokler ne bo dobil 5,7 milijarde dolarjev pologa za zid.

Med demokratskimi predlogi je tudi obnova financiranja ministrstva za finance, pod katerega sodijo davčni uradi. Republikanske volivce glede davčnih služb zanima le vsakoletno vračilo preveč plačanih davkov, kar se bo zaradi zaprtja zavleklo.

Trumpova vlada trdi, da lahko poskrbi denar, ki je potreben, da davkarija opravi to pomembno delo, vendar pa demokrati trdijo, da tako ne gre. Ali dobijo denar vsi ali nihče, pri čemer se sedaj lahko sklicujejo na mnenje republikanskega sodnika Leona.