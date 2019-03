Najbolj zveneč proces, ki je potekal na podlagi Muellerjeve preiskave je bil zaključen pred kratkim in je potekal proti nekdanjemu šefu kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu,zaradi neprijavljenega lobiranja in delovanja za tuje interese v ZDA. Obsojen je bil na 43 mesecev zapora, skupaj s kaznijo, ki so mu jo izrekli zaradi finančnega kriminala, pa bo za zapahi preživel sedem let in pol.

Zoper njega so kmalu po izreku sodbe sicer vložili nove obtožnice, zaradi katerih bi šel lahko Manafort v zapor še za do 25 let. Ker so obtožbe vložili na državni in ne zvezni ravni, Manaforta v primeru obsodbe ne bi mogel pomilostiti ameriški predsednik Donald Trump.