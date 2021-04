Sojenje Gaspetiju: tožilka za trojni umor predlagala dosmrtno kazen

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je končalo sojenje Petru Gaspetiju, ki je junija lani v okolici Domžal umoril babico, dedka in strica. Gaspeti naj bi namreč svoje tri sorodnike umoril na zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. A po besedah tožilke naj bi bila predlagana kazen, 30 let zapora za vsak umor, krivična. Gre šele za tretji primer predloga dosmrtne kazni, odkar je ta uveljavljena pri nas, in če bo sodišče to kazen izreklo, bo to prva dosmrtna kazen v Sloveniji.

