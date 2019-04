Tožilstvo BiH želi v zvezi z obveščevalno afero govoriti s pričo v Sloveniji

Glavna tožilka tožilstva BiH Gordana Tadić je po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina novinarjem danes v Sarajevu dejala, da v preiskavi o aktivnostih SOA ostaja odprt del, ki ga izvajajo preko mednarodne pravne pomoči oziroma s sodelovanjem s Hrvaško in Slovenijo in je povezan s pritiski SOA na državljane Bosne in Hercegovine (BiH).

Državljan BiH, ki živi in dela v Sloveniji, je namreč zatrdil, da so ga agenti SOA zastraševali, da bi ga pridobili za sodelovanje. Izjavo je podal na veleposlaništvu BiH v Ljubljani, je izjavo Tadićeve povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ko se ta del preiskave konča, bo tožilstvo BiH objavilo ugotovitve, je napovedala tožilka. Ta je sicer danes prvič javno komentirala afero, ki je izbruhnila, potem ko so mediji in minister BiH za varnost Dragan Mektić sredi marca objavili, da naj bi agenti SOA poskušali novačiti salafiste v BiH za tihotapljenje orožja, da bi tako podprli trditve o več tisoč skrajnežih, ki da iz BiH grozijo celotni regiji.