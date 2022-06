Med iskrenimi ljudmi, Orion in Poletna noč so samo nekatere popevke, ki so v naših srcih že skoraj 60 let. Pred točno toliko leti se je namreč na Bledu začela Slovenska popevka, najstarejši slovenski festival zabavne glasbe, ki pa traja še danes. V torek so šest desetletij proslavili na Kongresnem trgu na tradicionalni Poletni noči, ki je bila tudi otvoritev jubilejnega 70. Festivala Ljubljana.