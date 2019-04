'Politike in plenice moramo zamenjati večkrat in iz istega razloga'

Združenje dopisnikov Bele hiše vsako leto organizira tradicionalno večerjo, ki so se je do začetka predsedovanja Donalda Trumpa udeleževali tudi pomembni predstavniki ameriške vlade in predsednik sam. Letošnji dogodek, ki poteka že vse od leta 1921, je prvič minil v odsotnosti politikov, udeležil pa se ga ni niti Trump, ki je medtem v Wisconsinu nagovarjal svoje podpornike.

Letos je glavni govornik na dogodku bil zgodovinar Ron Chernow, ki je prav tako dobitnik Pulitzerja. Znan je po svojih biografijah ameriških predsednikov. V govoru, ki si je zaslužil stoječo ovacijo gostov, je ime trenutnega ameriškega predsednika omenil le enkrat ter ga označil kot "le eno izmed poglavij v veličastnem ameriškem romanu".

"Zdaj se moramo močno boriti za osnovne resnice, ki smo jih nekoč imeli za samoumevne," je med drugim v govoru dejal Chernow, ki je v govoru posredno kritiziral Trumpov odnos do medijev. Govoril je o prejšnjih predsednikih in dejal, da se je George Washington pogosto počutil nerazumljenega in očrnjenega s strani medijev, a tega ni nikoli poskusil spremeniti v osebno maščevanje. "Odnosi med predsedniki in mediji so težki in skoraj vedno nasprotujoči si, vendar ni potrebno, da so zastrupljeni," je dejal Chernow.