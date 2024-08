Tradicionalno praznična gneča tudi na cestah

Ne glede na to, da Marijin praznik praznujejo po kar 40 državah sveta, pa vse poti vendarle niso vodile le proti romarskim središčem. Prost dan je marsikdo izkoristil za izlet ali krajši oddih, kar se močno pozna tudi na naših cestah, kjer so za še večji pritisk poskrbeli tujci, ki so začeli ali končali svoj dopust. Potnike, ki so se s Hrvaške vozili proti Avstriji, je pred predorom Karavanke pričakal 10-kilometrski zastoj, dolga kolona vozil pa je bila pričakovano tudi na primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je trčilo pet vozil, zaradi česar je nastal kar 15 kilometrov dolg zastoj. Na cesti proti Obali je obtičala tudi naša ekipa.