Mati je avtomobil s šestimi otroki s pečine zapeljala namerno

38-letna Jennifer Hart in njena žena Sarahstaz avtomobilom, v katerem je bilo tudi njunih šest posvojenih otrok, v 30-metrski prepad na pacifiški obali zapeljali namenoma, so v 57-minutni razpravi soglasno ugotovili porotniki.

Pri odločitvi jim je pomagalo obdukcijsko poročilo. Le-to je po poročanju CNNrazkrilo grozljive podrobnosti tragedije, ki se je zgodila marca lani in v kateri je umrlo osem ljudi – poleg Jennifer in Sarah še 19-letni Markis, 14-letna Jeremiah in Abigail, 15-letni Devonte, 16-letna Hannah in 12-letna Ciera. Medtem ko so v Jenniferinem telesu našli alkohol, so imeli otroci in Sarah v svojem sistemu sledi zdravila Benadryl za zdravljenje alergij, s katerim sta jih pred smrtjo očitno omamili.

Pomemben dokaz, da je šlo za namerno dejanje, so našli tudi preiskovalci, ki so ugotovili, da je Sarah tik pred dogodkom na svojem telefonu iskala načine, kako umreti. "Kako hitro se lahko predoziram z zdravili?", "Koliko Benadryla lahko ubije 56-kilogramsko žensko?"in"Koliko časa traja, da umreš od podhladitve med utopitvijo v avtomobilu?" so bila njena zadnja iskanja.