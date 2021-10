Tragedija na snemanju: slavni igralec Alec Baldwin z rekvizitno pištolo ustrelil dva človeka

Ameriko in svet je pretresla tragedija, ki se je zgodila na snemanju filma Rust v Novi Mehiki. Slavni igralec Alec Baldwin je namreč med snemanjem enega od prizorov z rekvizitno pištolo ustrelil dva človeka. Direktorica fotografije, 42-letna Halyna Hutchins, je umrla med prevozom v bolnišnico. Režiser Joel Souza pa je bil ranjen, vendar ni v smrtni nevarnosti. Policija je Baldwina privedla na zaslišanje, vendar ga je kmalu nato izpustila. Preiskava o streljanju, ki ga obravnavajo kot tragično nesrečo, še poteka. Preiskovalce zanima, kakšni naboji, slepi ali pravi, so bili v rekvizitni pištoli in kako so bili izstreljeni. Pravila glede uporabe rekvizitov orožja na snemanjih so sicer zelo stroga, a so se v preteklosti že dogajale podobne nesreče.