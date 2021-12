Tragedija osnovnošolske zabave pretresa Avstralijo

Avstralijo pretresa tragedija na osnovnošolski zabavi, v kateri je umrlo pet otrok, starih med 10 in 12 let. Še trije so v kritičnem stanju. Nesreča se je zgodila v mestu Devonport na otoku Tasmanija. Otroci so se brezskrbno igrali v napihljivem gradu, ko je nenadoma močan sunek vetra dvignil grad visoko v zrak. Otroci so popadali deset metrov globoko. Dvema deklicama in dvema dečkoma ni bilo pomoči, umrli so na kraju nesreče. Eden je umrl pozneje v bolnišnici, kamor so s helikopterjem prepeljali tudi ostale tri hudo ranjene otroke. Avstralski premier Scott Morrison je nesrečo označil za srce parajočo.