Tragedija pri Novski: na počivališče s slabimi zavorami in 76 kilometri na uro

Ugotovitve strokovnjakov so pokazale, da so bili tempomat, zavore in volan brezhibni, so pa odkrili težave na zavorah polprikolice. Kljub temu, ugotavljajo, bi voznik lahko nesrečo preprečil, če bi povlekel ročico trajnostne zavore in s tem upočasnil vozilo s 25-tonsko polprikolico. Nesreča je terjala tri življenja: umrli sta dve 14-letnici ter 28-letnica, ki je preminula mesec dni kasneje.

Preiskovalci so ob tem poudarili, da bi v primeru delujočih zavor tovornjak potreboval manj časa za zaustavitev. Prometni strokovnjak Željko Marušić je povedal, da je voznik vozil s hitrostjo od 85 do 90 kilometrov na uro. "Ne glede na to, ali je voznik vzel zdravila zaradi bolečin ali utrujenosti, več kot očitno ni ustrezno reagiral. Znašel se je v situaciji, v kateri je, predvidevam, z delčkom očesa spremljal robnik, za katerega je mislil, da je robnik ceste. Ko je ugotovil, kaj se dogaja, je že bilo prepozno," je povedal Marušić.