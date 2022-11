V Britaniji umrl petletnik, ki ga v bolnišnico niso želeli sprejeti

Najbolj žalosten in strah zbujajoč dokaz, v kako obupnem stanju je britansko državno zdravstvo, je tragedija, ki se ne bi smela zgoditi – smrt petletnega fantka Jusufa s hudo pljučnico, ki je umrl potem, ko ga v bolnišnici niso želeli sprejeti. Zdravniki in medicinske sestre svarijo, da je britansko državno zdravstvo, nekoč ponos Otočanov, na pragu propada. Primanjkuje mu več tisoč zdravnikov, medicinskih sester in drugega osebja. Sestre zaradi obupno nizkih plač in položaja v zdravstvu prvič v zgodovini napovedujejo stavkovni val. Vlada je že opozorila vojsko, da bo morala pomagati. Kako je mogoče, da v eni od najbogatejših držav sveta na pragu bolnišnic umirajo otroci?