Tragedija v Lizboni: v nesreči vzpenjače umrlo najmanj 16 ljudi

Portugalska je v šoku in žaluje. Po tragični nesreči ikonične vzpenjače v Lizboni, v kateri je umrlo najmanj 16 ljudi, 21 pa je ranjenih, policija ugotavlja, kdo so bili potniki in vzrok iztirjenja. "Zaslišal se je glasen pok, kot bi v bližini delali na gradbišču," je povedala ena od prič. Na znameniti vzpenjači iz konca 19. stoletja so bili turisti iz najmanj desetih držav, med žrtvami ali ranjenimi pa po zadnjih informacijah ni slovenskih državljanov.