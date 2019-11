'Stavba je dobesedno skakala'

Najbolj poškodovano je obmorsk mesto Drač. Številni prebivalci so ostali brez strehe nad glavo in so noč tako preživeli v šotorih na nogometnem igrišču.

Potres je zahod Albanije prizadel zgodaj zjutraj v torek. Tudi več ur po potresu reševalci domnevajo, da je pod ruševinami še več žrtev. Točno število umrlih in ranjenih bo namreč jasno, ko bodo odstranili vse ruševine.

Potres, ki je zahod Albanije prizadel v torek zgodaj zjutraj , je po zadnjih podatkih zahteval 23 smrtnih žrtev in več kot 600 poškodovanih.

Tresenje tal so občutili na celotnem Balkanu ter severozahodu Grčije in južni Italiji, pa tudi v Sloveniji. Gre za enega najmočnejših potresnih sunkov na tem območju v zadnjih letih. Čez dan je sledilo več popotresnih sunkov, a noben ni bil tako močan kot prvotni potres.

V Tirani, Draču ter drugih krajih so se zaradi potresa porušile številne hiše. Ljudje so v paniki, z otroki v naročju, kričali in bežali na ulice.

Po navedbah albanskega inštituta za geološke vede v Tirani ter nemškega centra za geološke raziskave v Potsdamu je bila magnituda potresa 6,3, po navedbah ameriškega seizmološkega urada (USGS) 6,4. Žarišče potresa je bilo približno 10 kilometrov severno od Drača in 30 kilometrov zahodno od Tirane v Jadranskem morju na globini 10 kilometrov.

Ljudje so noč preživeli na ulicah.

Pomoč Albaniji so ponudile številne države. Tam so - kot kaže - tudi že hrvaški reševalci. Načelnik štaba Oboroženih sil Republike Hrvaške (OSRH) Mirko Šundov je potrdil, da Hrvaška Albaniji pošilja pomoč, ter da v potresu ni bilo poškodovanih hrvaških državljanov.

V Albaniji je bilo v času potresa tudi 11 hrvaških Frontexovih policistov, a je po poročanju hrvaškega portala 24sata z nimi vse vredu in so zdaj prav tako priskočili na pomoč pri iskanju preživelih in odstranjevanju ruševin.

Pomoč pri iskanju in reševanju preživelih so ponudili tudi zagrebški gasilci, so sporočili iz hrvaškega urada za ukrepanje v nujnih primerih. Na podlagi ukaza glavnega gasilskega poveljnika Republike Hrvaške sta na voljo za pomoč v Albaniji - v kolikor bi jo potrebovali - dve ekipi profesionalnih gasilcev Javne gasilske službe Zagreba, specializirani za reševanje izpod ruševin, poroča 24sata.

Javljajo se tudi številni tamkajšnji mediji, ki navajajo, da so stavbe med potresom "dobesedno skakale".