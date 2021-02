Tragična letalska nesreča Kobeja Bryanta: preiskava potrdila krivdo pilota

Dobro leto je minilo od tragične helikopterske nesreče v Los Angelesu, v kateri je umrlo devet ljudi, vključno z enim najboljših košarkarjev vseh časov, Kobejem Bryantom. Kobe, hčerka Giana in ostali so umrli zaradi nepazljivega in neodgovornega ravnanja pilota, je sporočil ameriški Urad za varnost prevozov. Pilot v zelo slabih vremenskih pogojih ne bi smel poleteti. Kljub temu bi nesrečo še vedno lahko preprečil, a je šel iz napake v napako.