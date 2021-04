Smrt deklice razkrila pomanjkljivosti hrvaškega socialnega sistema

Ogorčenje hrvaške javnosti zaradi primera dve leti in pol stare deklice, ki jo je mati pretepla do smrti, ne pojenja. Ljudje so jezni na pristojne službe, ki se niso odzivale na prijave o nasilju v družini in odgovornost prelagajo druga na drugo. Te vztrajajo, da so ravnale v skladu z zakoni. Vlada je že odredila revizijo vseh sodnih odločitev o odvzemu in vračanju otrok v družine. Prav tako je napovedala spremembe zakonov o socialni oskrbi in rejništvu ter kazenskega zakonika. Ta sicer že predvideva zaporne kazni za vse, ki ne prijavijo zlorabe otrok.

