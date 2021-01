Transparent: Pribac odhaja, nadlegovanje ostaja. Pribac obtožbe zanika

Srbijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino so po izpovedi igralke Milene Radulović, da jo je nekoč posilil učitelj igre, preplavile podobne zgodbe o spolnih zlorabah. Škandal je zajel tudi zagrebško veterinarsko fakulteto, kjer je enega od profesorjev prijavilo kar devet študentk. Slovenskemu profesorju filozofske fakultete Igorju Pribcu pa študentke očitajo verbalno in fizično spolno nadlegovanje. Raziskovalna skupina Rezistenca pri tem opozarja, da se o tem sicer največkrat javno ne govori, a da študentje slovenskih fakultet dobro vedo, pri katerih profesorjih je treba biti previden.

